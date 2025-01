São Paulo e Cruzeiro fazem duelo regional na abertura das quartas da Copa São Paulo

Atual vice-campeão, o time mineiro trilhou até aqui um caminho semelhante na campanha que pode terminar com o segundo título de sua história. Primeiro colocado do Grupo 13, o Cruzeiro passou pelo América-RJ nos pênaltis e venceu a Portuguesa por 3 a 1. Nas oitavas de final, a equipe celeste passou com autoridade pelo Bahia, com um sólido 3 a 0.

Na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, às 21h30, a Ferroviária joga contra o Criciúma. Com a vantagem de estar em casa, o time grená chega com a confiança em dia depois de passar por Vitória, Santos e Guarani no mata-mata. Com uma campanha igualmente marcante, os catarinenses eliminaram Santa Cruz, Mirassol e Botafogo, este último com uma imponente vitória por 4 a 2, para se colocarem entre os oito melhores.

Confira os jogos semifinais de sábado:

20h30

São Paulo x Cruzeiro

21h30