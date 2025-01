Pedro Caixinha exalta filosofia ofensiva e quer jogadores com 'fome de ganhar' no Santos

Time com filosofia ofensiva, busca intensa pela posse de bola, ambição por títulos e jogadores com "fome de ganhar". Este foi o cartão de visitas apresentado pelo técnico Pedro Caixinha em sua apresentação oficial como novo treinador do Santos, nesta terça-feira.

Com discurso direto, o comandante português disse que chega ao novo clube disposto a dar um passo à frente em sua carreira e exaltou o projeto que o fez optar pelo Santos.

"A filosofia é conhecida mundialmente. Uma equipe que gosta de atacar e "ofender" o adversário. E esse estilo, de defender para frente, é um pensamento das pessoas que estão na diretoria. O clube está querendo iniciar um novo ciclo. Sou dedicado e ambicioso. Além do projeto, me identifiquei com o Pedro Martins (CEO) e o presidente (Marcelo Teixeira).