Corinthians renova contrato do volante Breno Bidon até 2029 com multa de R$ 635 milhões

Breno Bidon conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano passado e acabou promovido ao time principal a seguir. Sob o comando de Mano Menezes, o garoto pouco atuou, mas após a troca por Ramón Díaz, virou peça imprescindível. Foram 45 jogos e um gol com a camisa do clube no ano passado.

Mesmo com nomes pesados de Raniele, Alex Santana e Ramírez no elenco, Bidon se firmou e fechou o ano como titular absoluto e um dos destaques na marcação, o que fez ele ficar na mira das seleções de base - vai disputar o Sul-Americano sub-20 - e de clubes europeus da Inglaterra, de Portugal e até dos arquirrivais Real Madrid e Barcelona, que vêm monitorando o jovem.

Apesar do forte assédio, o Corinthians fez um plano de carreira para Bidon e espera contar com o jovem por mais algumas temporadas, diferentemente do que ocorreu com Murilo e Gabriel Moscardo. O staff do jogador gostou do que foi apresentado pelo clube e a renovação com aumento de salário virou uma proteção e garantia para ambos os lados.