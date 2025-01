Jimmy Butler é suspenso por 7 jogos pelo Miami Heat depois de pedir para ser negociado

"Eu o idolatrava na minha infância e visto (a camisa) 23 por causa dele", afirmou LeBron sobre seu ídolo. Aos 40 anos, LeBron James está entre os poucos jogadores em atividade que viram Michael Jordan atuar no auge na década de 1990.

Na vitória sobre o Atlanta, James também ultrapassou o alemão Dirk Nowitzkie agora é o quarto com mais jogos na temporada regular da NBA, com 1.523 partidas. Robert Parish lidera a lista com 1.611 confrontos. LeBron James já é o recordista de partidas de playoffs na história da NBA (287).

Confira os resultados desta sexta-feira:

Detroit Pistons 98 x 94 Charlotte Hornets

Toronto Raptors 97 x 106 Orlando Magic

Houston Rockets 86 x 109 Boston Celtics