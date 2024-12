Bia Haddad exalta espírito de grupo da equipe brasileira para disputa da United Cup

Principal nome do Brasil para a disputa da United Cup, que começa nesta sexta-feira, Beatriz Haddad Maia destacou o espírito de grupo que envolve os integrantes da delegação nacional. A estreia no torneio vai ser contra a China às 6h (horário de Brasília).

"Para mim é muito especial compartilhar momentos com pessoas que têm o mesmo tipo de vida. Às vezes não temos muito tempo para conversar e compartilhar momentos. É bom aprender com eles. Também acho que a United Cup tem um ponto especial que unimos o masculino e feminino. Isso significa muito não só para o esporte, mas também para o mundo", afirmou a tenista.

Número 1 do País e 17ª no ranking da WTA, a paulistana tem ciência da sua importância para o time. E diante do desafio, ela garante estar pronta fazer o seu papel. "Eu me preparei e estou animada para ir lá e dar 100%. É um ambiente diferente e eu me sinto pronta", comentou a competidora.