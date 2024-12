Azarão, Fonseca diz que título é cartão de visita para 2025: 'Aumenta a confiança'

Uma semana em Londres, treinos intensos, adversários acostumados à quadra rápida para ambientá-lo ao piso do torneio e muita dedicação. Essa foi a receita para tornar o azarão João Fonseca, que entrou no Next Gen Finals como menos cotado para o título, no campeão da competição.

"A preparação começou aqui, mas depois fui para Londres porque no Brasil não tem muitos jogadores acostumados ao piso rápido. Enfrentei sparrings muito bons e isso me ajudou muito. A intensidade (nas atividades) também foi importante. Fui para o Next Gen me sentindo muito bem", afirmou João Fonseca.

Apesar de ter ficado feliz pelo título, o tenista carioca disse que o simples fato de estar entre os oito melhores tenistas do mundo com idade até 20 anos já foi um prêmio. Com o decorrer do torneio, as coisas foram acontecendo e ele conseguiu absorver a pressão natural da competição.