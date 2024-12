Ex-Corinthians vira coordenador do Mirassol e admite procura por Carille

Paulinho disse estar pronto para tentar cumprir as suas novas atribuições para ajudar o clube na Série A. "É um desafio novo. Tudo o que vivi como atleta já passou. Sou um cara que gosta do campo, todos vocês conhecem minha história. É o meu primeiro trabalho na parte de gestão, mas sou um cara preparado. Gosto de estar com a comissão técnica, preciso estar no campo para ver como o trabalho está sendo feito até para termos um feedback de todos os departamentos", afirmou.

O ex-jogador da seleção brasileira disse que tudo deve ser feito com tranquilidade e a busca por reforços já está na pauta da diretoria. "Na parte de contratações, é algo que está sendo feito internamente. Temos que ir analisando o mercado, sabemos que é muito difícil."

O Mirassol enfrenta o Santos no dia 15 de janeiro, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Ambos estiveram na Série B na temporada 2024.