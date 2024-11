Russell festeja 'pole incrível' e admite surpresa com ritmo da Mercedes em Las Vegas

A Mercedes continua dominando as ruas de Las Vegas. Após liderar os três primeiros treinos, conseguiu cravar a pole, na madrugada deste sábado, com George Russell. O piloto britânico vai largar à frente do pelotão pela terceira vez na temporada de altos e baixos da escuderia alemã.

"É incrível estar na pole mais uma vez. Estamos rápidos o fim de semana todo. Eu sabia que, chegando na última volta do Q3, seria essa que contaria, não importa o que havia acontecido antes. Cometi um erro na minha primeira tentativa. Tivemos de trocar minha asa dianteira. Houve um momento em que pensei que não conseguiria ir até o fim", afirmou Russell, que mostrou confiança no carro ao ser o último piloto a ir para a pista no Q3.

"Às vezes temos de colocar as coisas na mesa. Estava confiante em mim mesmo e sabia que se fizesse uma volta limpa, estaria na primeira fila. Conseguir a pole é incrível, mas, no fim das contas, tivemos algumas boas classificações e precisamos convertê-las em poles", completou.