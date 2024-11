Grêmio e Juventude fazem duelo gaúcho e direto contra o rebaixamento no Brasileirão

O Grêmio tem mais um jogo decisivo na luta por sua permanência no Brasileirão. Em casa, na Arena Grêmio, faz um duelo gaúcho e contra o rebaixamento diante do Juventude, em Porto Alegre (RS) nesta quarta-feira, às 19h. Os dois rivais estão separados por apenas dois pontos na tabela de classificação.

Sem vencer há dois jogos e em busca da reabilitação, o Grêmio aparece na 12ª colocação com 39 pontos. O próprio Juventude é o primeiro time na zona de rebaixamento, com 37. Entre eles estão mais quatro clubes lutando contra a queda à Série B: Vitória (38), Athletico-PR (37), Fluminense (37) e Criciúma (37).

Na última rodada o Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, em São Paulo, e para voltar a vencer se apega ao bom retrospecto recente diante de sua torcida, onde venceu duas vezes seguidas. O Juventude, apesar de ter vencido o Bahia, por 2 a 1, vinha de sete jogos de jejum. Fora de casa, longe do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), não vence há seis jogos.

O técnico Renato Gaúcho tem um desfalque confirmado: o zagueiro Jemerson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Gustavo Martins e Pedro Geromel disputam a vaga ao lado de Rodrigo Ely. Aliado a isso, a diretoria do time gaúcho preparou uma logística especial para os jogadores que estão defendendo suas seleções nas eliminatórias sul-americanas.

Villasanti, Soteldo e Aravena chegarão em Porto Alegre já na manhã desta quarta-feira. O trio será avaliado, mas deve começar como opção no banco de reservas. Além disso, o comandante tem mais duas dúvidas. Com a possibilidade de mandar a campo uma formação mais ofensiva, a tendência é que Cristaldo retorne ao time no lugar que foi de Monsalve. No ataque, Pavon pode voltar a ter chances no lado direito. Na esquerda, Aravena e Soteldo disputam a titularidade, com Nathan Fernandes correndo por fora.

Do outro lado, o Juventude tem três desfalques e por isso, o técnico Fabio Matias está quebrando a cabeça para definir o formação titular. O zagueiro Rodrigo Sam voltou a sentir dores no púbis, o lateral-esquerdo Alan Ruschel está suspenso e o atacante Edson Carioca sofreu uma lesão muscular na última rodada.

Com isso, na zaga, Zé Marcos deve fazer dupla titular com Danilo Boza. Na lateral, Lucas Freitas segue improvisado. Já no ataque está a dúvida, entre Erick Farias, Marcelinho e Diego Gonçalves. Apenas um irá começar jogando na vaga de Edson Carioca. Por fim, o centroavante Gilberto está recuperado de dores no joelho e pode começar jogando no lugar de Gabriel Taliari.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X JUVENTUDE

GRÊMIO - Marchesin; João Pedro, Gustavo Martins, Rodrigo Ely e Reinaldo; Pepê, Dodi, Cristaldo, Pavon e Aravena; Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Lucas Freitas; Ronaldo, Jadson e Luis Mandaca; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gilberto. Técnico: Fábio Matias.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).