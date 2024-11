Mike Tyson promete aos filhos uma grande atuação diante de Jake Paul na sexta-feira

Com um físico privilegiado e uma velocidade nas pernas e nos braços impressionantes para um home de 58 anos, Mike Tyson realizou um treino aberto para o público e para a imprensa, nesta terça-feira, em Irving, Texas. Na sexta-feira, o ex-campeão mundial dos pesos pesados vai enfrentar o youtuber Jake Paul, 31 anos mais novo, no estádio do Dallas Cowboys.

"Para meus filhos, eu não sou ninguém (no boxe). Mas na sexta-feira à noite eles vão descobrir que seu pai é muito especial", disse Tyson, após cinco minutos de treino, garantindo que a luta realmente será para valer.

Jake Paul também se apresentou e chegou no ringue com um corte de cabelo estilizado como um galo - seu apelido é 'El Gallo de Dorado'. "Sou abençoado de estar aqui, muito grato pelos fãs que apareceram. Juro que Deus está comigo, me sinto afiado e potente, e prometo: vai ser uma noite curta para Mike. Mãe, te prometo: estou destinado a isso, Deus está comigo, o universo está comigo, e eu, Jake Joseph Paul, vou nocautear Mike Tyson na sexta-feira e entrar pros livros de história."

O evento vai reunir um dos maiores nomes da nobre arte e o influencer, que soma dez vitórias e uma derrota contra adversários de terceira linha, foi sancionado como um combate profissional.

O resultado do duelo vai fazer parte dos cartéis oficiais dos lutadores. São previstos oito rounds de dois minutos e nocautes são permitidos. Os atletas não vão usar protetores de cabeça e as luvas serão de 14 onças (396 gramas - o normal entre pesos pesados é de dez onças (283 gramas).

Última vez que Tyson subiu em um ringue de boxe foi em 29 de novembro de 2020, quando realizou uma exibição contra o também ex-campeão Roy Jones Jr. O 'Iron Man' não faz um combate de 'verdade' desde 11 de junho de 2005, quando perdeu para o irlandês Kevin McBride.

Tyson soma 50 vitórias (44 nocautes) e seis derrotas. Ele foi o campeão mundial mais jovem dos pesos pesados, quando em 1986 conquistou o cinturão do Conselho Mundial de Boxe, ao derrotar o jamaicano Trevor Berbick. Ficou campeão até 1990, mas perdeu de forma surpreendente para James Buster Douglas.

Recuperou o título em 1996, ao vencer Frank Bruno, depois de passar três anos (1992 a 1995) na cadeia por ser acusado de estupro. Perdeu para Evander Holyfield no mesmo ano e nunca mais voltou a ser campeão. Teve uma chance, em 2002, mas perdeu para Lennox Lewis.

Jake Paul é um astro da internet, que se aventurou no boxe. Venceu lutadores sem expressão, mas sabe promover seus combates e possui um público fiel, o que lhe garante muito dinheiro. Sua vitória de maior repercussão foi sobre o brasileiro Anderson Silva, astro do MMA. Sua única derrota em dez combates foi para o britânico Tommy Fury, adversário mais graduado.