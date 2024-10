Com início arrasador, Bayer Leverkusen se vinga do Elversberg e avança na Copa da Alemanha

O Bayern Leverkusen não precisou de todos seus titulares para se vingar do Elversberg e avançar à terceira rodada da Copa da Alemanha. Nesta terça-feira, na BayArena, com o ataque principal apenas na reserva, os comandados de Xabi Alonso superaram o rival da segunda divisão por 3 a 0 e se redimiram da eliminação para o oponente há duas temporadas. Destaque para o reserva Schick, que aproveitou a oportunidade e anotou dois gols.

Com início arrasador e os dois gols de Schick em somente oito minutos, o Leverkusen decidiu rápido o confronto. Ainda na primeira etapa, Aleix García definiu a classificação em bela cobrança de falta. A segunda etapa serviu para Xabi Alonso treinar seus reservas - o treinador poupou algumas peças, sobretudo do meio e ataque.

A torcida lotou a BayArena para empurrar a equipe de volta às vitórias após dois frustrantes empates seguidos e não escondia o sentimento de revanche após eliminação para os rivais há duas temporadas.

A festa das arquibancadas serviu de combustível e logo no primeiro ataque, o Leverkusen abriu o marcador em bela trama pela esquerda. Tella recebeu em condições e cruzou rasteiro para Schick mandar no cantinho de Kristof no minuto inicial. O goleiro trabalhou pela primeira vez logo depois ao voar e espalmar para escanteio a cabeçada à queima roupa.

Era uma massacre em campo e Schick aproveitou a bola mal cortada pelo goleiro após novo cruzamento, desta vez da direita, de Hofmann, para ampliar aos 8 minutos. O Elversberg não conseguia ultrapassar o meio-campo e com menos de 10 minutos já tinha um prejuízo enorme no placar.

Sem diminuir o ritmo jamais, o Leverkusen ampliou aos 35 minutos em cobrança de falta perfeita de Aleix García, mandando no ângulo de Kristof, que até pulou, mas não conseguiu realizar a defesa.

O Elversberg até conseguiu diminuir antes do intervalo. Mas o árbitro flagrou uma falta em lance de agarra-agarra entre atacante e defensor e o gol acabou invalidado para enorme reclamação dos visitantes.

Mesmo com compromisso duro diante do Stuttgart, na sexta-feira, e depois contra o Liverpool pela Liga dos Campeões, no dia 5, o técnico Xabi Alonso não quis saber de poupar seus escolhidos, que voltaram para a segunda etapa - Grimaldo, Boniface, Frimpong e Wirtz, todos titulares, estavam apenas na reserva.

Com o placar "definido", o Leverkusen apenas fazia o tempo passar na segunda etapa e viu o Elversberg chegar algumas vezes com perigo. Sem, no entanto, acertar o alvo. Começou com bate-rebate perigoso na área cortado pela defesa e duas finalizações para fora.

Com a entrada dos titulares, o domínio do jogo foi restabelecido pelo Bayer Leverkusen, mas sem novos gols, apesar de finalizações perigosas. A festa já estava garantida, contudo, e bastou aguardar o apito final.

A rodada da Copa da Alemanha ainda teve as classificações dos favoritos RB Leipzig, que fez 4 a 2 no St. Pauli, e do Stuttgart, passando pelo Kaiserslautern com 2 a 1. Além disso, ocorreu a surpreendente eliminação do Borussia Dortmund. Com gol de Jonas Wind aos 12 minutos da segunda etapa da prorrogação, o Wolfsburg ganhou por 1 a 0 após 0 a 0 no tempo normal.

Demais resultados desta terça-feira: Augsburg 3 x 0 Schalke 04; Kickers Offenbach 0 x 2 Karlsruher; Colônia 2 x 0 Holstein Kiel e Jahn Regensburg 1 x 0 Greuther Furth.