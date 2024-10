Botafogo abre semifinais diante do Peñarol em último jogo em casa na Libertadores

O Botafogo iniciará a disputa da semifinal da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, às 21h30, quando recebe o Peñarol, do Uruguai, no Engenhão, no Rio. Esta será a última partida no local na competição, já que a final será realizada em duelo único com mando definido. Neste ano, acontecerá no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

Por conta do peso do jogo, o movimento 'Ninguém ama como a gente' arrecadou cerca de R$ 80 mil para realizar um mosaico e outros ornamentos para a festa no estádio. A partida de volta será realizada na quarta-feira seguinte (30), às 21h30, no Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai. Quem avançar do duelo, pega na final o vencedor de Atlético-MG x River Plate.

O Botafogo ainda busca sua primeira participação na final e, consequentemente, o primeiro título. Mas já fez história ao voltar às semifinais, fase que disputou duas vezes, em 1963 e 1973. No mata-mata desta temporada, passou por dois paulistas: Palmeiras e São Paulo.

O time brasileiro está há 12 jogos invicto na temporada, sendo seis vitórias e seis empates, liderando o Brasileirão com 61 pontos. Na Libertadores, soma seis vitórias, seis empates e duas derrotas, ambas na fase de grupos.

A má notícia para o técnico Artur Jorge é que o artilheiro Júnior Santos é desfalque. O atacante lesionou a tíbia em julho, voltou a atuar em setembro, mas voltou a sentir a lesão e não se recuperou a tempo. A boa notícia é que o meia Eduardo retornou na última sexta-feira, no empate por 1 a 1 com o Criciúma, e é mais uma opção no setor.

Artur Jorge reconheceu a importância do momento e destacou sua ambição. "O Botafogo teve, de fato, individualidades que se destacaram muito no passado, mas que nunca tiveram essa oportunidade (de ganhar a Libertadores). É um contexto que eu próprio não consigo explicar. Mas eu tenho uma ambição muito grande de chegar a essa final. Sabemos que, à essa altura, estamos a um pequeno passo de um marco histórico no clube", declarou.

Se o Botafogo ainda busca seu primeiro título, o Peñarol, por outro lado, já tem cinco taças, sendo o terceiro maior campeão, atrás dos argentinos Independiente (7) e Boca Juniors (6). Entretanto, o último título uruguaio foi em 1987, ou seja, há 37 anos. A última vez que chegou às semifinais foi em 2011, quando foi vice-campeão, perdendo para o Santos de Neymar.

Para chegar às semifinais, o Peñarol passou por The Strongest, da Bolívia, e eliminou o favorito Flamengo no mata-mata. Diante dos brasileiros, o atacante Javier Cabrera marcou o único gol dos dois jogos. Entretanto, é desfalque para o técnico Diego Aguirre após lesão sofrida na última quarta-feira.

Aguirre colocou o Botafogo como favorito e salientou a dificuldade em comparação com o Flamengo na fase anterior. "Eles estão no topo e seus jogadores têm marcado gols pela seleção. Vai ser realmente difícil por causa da forma em que eles estão em comparação com o Flamengo, que vivia uma fase ruim. Acho que o Botafogo é o melhor time da Libertadores, são os favoritos para vencer."

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X PEÑAROL-URU

BOTAFOGO - John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Almada; Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino. Técnico: Artur Jorge.

PEÑAROL - Aguerre; Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maxi Olivera; Rodrigo Pérez, Damián García, Leo Fernández e Darias; Sequeira e Maxi Silvera. Técnico: Diego Aguirre.

ÁRBITRO - Andres Rojas (COL).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).