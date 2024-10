Novak Djokovic vence em Riad o último duelo diante de Rafael Nadal

Novak Djokovic venceu Rafael Nadal, neste sábado, pela disputa do terceiro lugar do Six Kings Slam, torneio de exibição que acontece em Riad, na Arábia Saudita. O sérvio marcou 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/5). Este foi o último duelo clássico da carreira de Nadal, que, aos 38 anos, anunciou a aposentadoria no final do ano.

Nadal volta a jogar na fase final da Copa Davis, que será disputada em Málaga, na Espanha, entre os dias 19 e 24 de novembro. Djokovic vai para Paris onde vai atuar no último Masters 1000 do ano, a partir do dia 28.

Apesar da evidente diferença de preparo físico entre os jogadores, a partida teve boa disputa no segundo set. O primeiro foi vencido com certa facilidade por Djokovic por 6/2. Na segunda parcial, Nadal equilibrou a disputa e levou a decisão para o tie-break vencido pelo atual número 4 do ranking mundial.

Após quase duas décadas de confrontos, o duelo Djokovic x Nadal chega ao fim, após 60 partidas, das quais o sérvio venceu 31 vezes e o espanhol, 29. O jogo na Arábia Saudita, por ser exibição, não vale como jogo oficial.

O título do Six Kings Slam, que distribui US$ 6 milhões (cerca e R$ 34 milhões) será disputado neste sábado com a partida entre o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz.