Zagueiro do Inter, Mercado passa por cirurgia após grave lesão e promete 'voltar mais forte'

Depois de sofrer uma grave lesão no joelho, o zagueiro argentino Gabriel Mercado, do Internacional, passou por cirurgia nesta segunda-feira. A operação para reparar o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo foi bem sucedida, e o jogador deve ficar longe dos gramados por cerca de oito meses.

O procedimento foi realizado em um hospital da capital argentina, Buenos Aires, referente à contusão sofrida por Mercado na partida contra o São Paulo, há duas semanas, no estádio do MorumBIS pelo Brasileirão.

O contrato do defensor de 37 anos se encerra no final deste ano com o Internacional, mas a renovação é obrigatória para que o jogador possa se recuperar. Após a operação, ainda no hospital, Mercado postou uma foto em suas redes sociais, afirmando que "voltará mais forte".

"Saiu tudo bem, muito obrigado a todos pelo carinho. Voltarei mais forte", escreveu o zagueiro, que defendeu o Internacional em 32 oportunidades na temporada e marcou um gol.

Sem Mercado, a dupla defensiva do Inter vem sendo formada por Clayton Sampaio e Vitão. O Inter, que vem de um empate por 2 a 2 com o Corinthians, é o sexto colocado, com 46 pontos, atrás apenas de Botafogo (60), Palmeiras (57), Fortaleza (55), Flamengo (51) e São Paulo (47).

O próximo desafio é diante do arquirrival Grêmio, em partida marcada para o dia 19 de outubro, sábado, às 16h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 30ª rodada do Brasileirão.