Torino é surpreendido pela Lazio e perde a chance de recuperar a liderança do Italiano 

O Torino deixou escapar a liderança do Campeonato Italiano ao conhecer a sua primeira derrota na temporada. Neste domingo, foi surpreendido pela Lazio por 3 a 2, no estádio Olímpico Grande Torino, pela sexta rodada. Com isso, acabou despencando na tabela, já que todos os seus adversários venceram.

A derrota acabou sendo muito dolorida para o Torino, que poderia ter se isolado na liderança da competição. Invés disso, ficou com 11 pontos, podendo deixar o G-4 ao final da rodada. A Lazio, por sua vez, chegou aos dez e começou a se aproximar do pelotão da frente.

Apesar de atuar fora de casa, a Lazio foi mais agressiva e acabou recompensada com apenas oito minutos de bola rolando. Guendouzi recebeu de Nuno Tavares na entrada da área e chutou rasteiro. O goleiro Paleari acabou aceitando.

Na frente do marcador, a Lazio encurtou os espaços do Torino e praticamente não deixou o adversário ameaçar. A melhor chance do time da casa no primeiro tempo foi aos 41, quando Ivan Ilic arriscou da entrada da área e viu o goleiro Provedel fazer uma grande defesa.

No segundo tempo, o Torino precisou se abrir e acabou sofrendo mais um. Aos 15, Isaksen fez bela jogada e entregou para Boulaye Dia, que só empurrou. O time da casa esboçou uma reação aos 22. Che Adams dominou um lançamento com extrema categoria e fez 2 a 1.

Buscando o empate, o Torino se desorganizou dentro de campo e levou o terceiro, aos 44. Noslin recebeu um passe em profundidade de Vecino e tirou do goleiro para fazer 3 a 1. O gol foi um ‘balde de água fria’ no time mandante, que vinha com mais posse de bola.

Mesmo em desvantagem, o Torino não desistiu e conseguiu fazer o segundo aos 47. Saul Coco recebeu dentro da área e encheu o pé para fazer 3 a 2. Os minutos finais foram de pressão da equipe da casa, mas a Lazio se defendeu bem e conseguiu confirmar o triunfo.

O Torino volta a campo no sábado, às 15h45, pelo horário de Brasília, para enfrentar a Inter de Milão, no estádio Giuseppe Meazza. No domingo, às 10h, a Lazio pega o Empoli, no Olímpico de Roma.