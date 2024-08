Atlético anuncia Deyverson e jogador explica escolha pela camisa 9

Com Hulk machucado, Vargas atuando pouco e Alan Kardec sem espaço, o Atlético-MG oficializou nesta quarta-feira a contratação do centroavante Deyverson, com passagem vitoriosa no Palmeiras e que chegou para assumir a pesada e histórica camisa 9 do clube. O jogador já vinha jogando no Cuiabá e está à disposição do técnico Gabriel Milito.

"A camisa 9 do Galo tem um novo dono! O clube chegou a um acordo de transferência com o centroavante Deyverson, de 33 anos, que estava no Cuiabá. O jogador chegou a Belo Horizonte na noite da última segunda-feira para iniciar os exames médicos até a assinatura do contrato. O vínculo de Deyverson no Atlético vai até dezembro de 2025", anunciou o clube.

Em Belo Horizonte, o atacante será mais uma opção ofensiva para Milito, mas apenas no Brasileirão e na Libertadores, por já ter defendido o Cuiabá na Copa do Brasil. Com 10 gols e 7 assistências em 22 jogos na atual temporada, o reforço chegou bastante elogiado.