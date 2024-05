Gringos encantam, e Série A volta a ter metade dos técnicos estrangeiros

Roteiro semelhante aconteceu com Gabriel Milito no Atlético-MG. Ex-zagueiro do Barcelona, o treinador, também de 43 anos, estava no Argentinos Juniors e chamou a atenção da diretoria atleticana por conseguir fazer a equipe de Buenos Aires medir forças diante de adversários teoricamente mais fortes - além de derrotar o Corinthians em Itaquera no ano passado, deu trabalho ao futuro campeão Fluminense nas oitavas da Libertadores de 2023. Milito emplacou uma série invicta de 12 jogos e conheceu a sua primeira derrota somente na última semana, com o revés por 2 a 0 para o Peñarol.

Milito tem 71,7% de aproveitamento no comando do Atlético, com 26 gols marcados e 12 sofridos. Em quase dois meses no Brasil, ele levou a equipe alvinegra ao título do Campeonato Mineiro, derrotando o rival Cruzeiro na decisão, e chega na última rodada da fase de grupos da Libertadores com chances de fazer a equipe atleticana ter a melhor campanha da competição, o que daria a vantagem de decidir o mata-mata em casa.

Milito, assim como Zubeldía, tem como característica o domínio sob o adversário durante os 90 minutos, diferentemente de Felipão, que estava no cargo até março, e se notabilizou pelo trabalho na parte defensiva.

Por sua vez, Artur Jorge mudou o patamar do Botafogo com pouco tempo de trabalho. O português de 52 anos foi escolhido a dedo por John Textor e a negociação durou aproximadamente um mês para ser concluída. Depois de levar o modesto Braga, de Portugal, dois anos consecutivos para a Liga dos Campeões, o profissional desembarcou no Brasil com a missão de elevar o futebol da equipe e reverter o cenário ruim na Libertadores. Apesar da estreia com derrota no torneio continental, Artur Jorge conseguiu capitanear o alvinegro carioca à classificação antecipada às oitavas e colocou o time no G-4 do Brasileirão.

Dono de um estilo arrojado, com quatro atacantes que variam de posição ao longo das partidas, Artur Jorge tem sete vitórias, um empate e três derrotas sob o comando do Botafogo, com um aproveitamento de 66,6%. São 20 gols marcados e 10 sofridos. Entre os resultados mais importantes estão a vitória por 2 a 0 no clássico com o Flamengo, no Maracanã, e o 1 a 0 sobre o Universitario, em Lima, que garantiu o time na próxima fase da Libertadores.

Além do Vasco e o trio citado acima, Corinthians, Cuiabá e Cruzeiro também foram atrás de estrangeiros para comandar suas equipes nesta temporada. O time do Parque São Jorge demitiu Mano Menezes ainda em janeiro e tirou o português António Oliveira da equipe mato-grossense, que acertou com também português Petit, estreante no futebol brasileiro. Já o clube mineiro fechou com o argentino Nicolás Larcamón no início do ano, mas sacou o treinador após a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil e contratou Fernando Seabra, ex-técnico do sub-20, para sua primeira experiência em um time profissional.