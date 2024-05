Chelsea marca um gol em cada tempo e vence o Tottenham pelo Campeonato Inglês

O Chelsea fez valer o mando de campo nesta quinta-feira e derrotou o Tottenham por 2 a 0, em pleno Stamford Bridge, em jogo atrasado do Campeonato Inglês. Chalobah no primeiro tempo, e Nicolas Jackson, na etapa complementar, marcaram os gols que definiram o triunfo.

Com o resultado, o time do técnico Mauricio Pochettino chegou aos 51 pontos e ocupa a oitava posição na tabela. Quinto colocado, o Tottenham segue estacionado nos 60 pontos, não conseguiu diminuir a distância para o Aston Villa, e complicou ainda mais suas chances de buscar uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Os dois times voltam a campo pelo Campeonato Inglês no final de semana. No domingo, o Chelsea recebe o West Ham no Stamford Bridge. No mesmo dia, o Tottenham visita o Liverpool no Anfield Stadium.

Jogando em casa e sob o apoio de sua torcida, o Chelsea adotou uma postura mais ofensiva e chegou às redes em um bonito gol. Gallagher cobrou falta na área e Chalobah subiu mais do que a marcação para fazer 1 a 0, aos 23 minutos do primeiro tempo.

O time da casa teve mais uma ótima chance de movimentar o marcador em finalização de Nicolas Jackson. Em cima da linha, o zagueiro Van de Ven conseguiu evitar o que seria o segundo gol dos donos da casa.

O Tottenham explorou os contra-ataques para tentar o empate e teve no coreano Son Heung-Min seu jogador mais perigoso no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, porém, o Tottenham voltou mais compactado, conseguiu controlar o meio-campo, e passou a ameaçar com mais frequência a meta de Petrovic. Sem conseguir converter as chances de ataque, o time visitante acabou sendo punido aos 26 minutos.

Palmer acertou o travessão do goleiro Vicario e o rebote ficou com Nicolas Jackson. Sem marcação, o atacante subiu sozinho e cabeceou para marcar o segundo gol sobre o Tottenham no Stamford Bridge.