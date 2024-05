E o Moscardo? Recuperado, volante aguarda definição da diretoria e pode ser aproveitado no Corinthians

O volante Gabriel Moscardo pode, muito em breve, defender o Corinthians dentro de campo. Emprestado pelo Paris Saint-Germain ao Timão até o fim de junho, o jovem está perto de ser liberado para retornar aos gramados.

Conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, o atleta de 18 anos está 100% recuperado de uma cirurgia no calcanhar esquerdo e já participa de algumas atividades com o elenco no CT Dr. Joaquim Grava. Cabe agora ao clube decidir se o jogador será ou não relacionado para as partidas.

Entretanto, ainda não há uma definição da diretoria chefiada por Augusto Melo se Moscardo poderá ser utilizado por António Oliveira na equipe profissional. Ele é bem avaliado pela comissão técnica do português, que já expressou em público o desejo de contar com o volante.