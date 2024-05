Reformulação no Palmeiras contará com reforço de peso e zagueiro talentoso

Na zaga, Abel vai apostar em dois nomes revelados na Academia de Futebol: Naves e Vitor Reis. Naves está no profissional desde 2022 e fez mais de 20 partidas pelo clube. Já Vitor Reis é o "zagueiro talentoso" citado por Abel que treina na base e no profissional, mas ainda não fez sua estreia no time de cima.

Se Piquerez for convocado, lateral esquerda terá competição entre Vanderlan e Caio Paulista. Vanderlan é outra joia da base que busca o seu espaço, mas esbarra em um grande nome como titular na mesma posição. No caso de Caio, Abel disse que usaria o jogador no ataque após testes no início da temporada, mas o último jogo que fez na lateral agradou a comissão técnica.

Fabinho também receberá mais oportunidades. O meio-campista de 22 anos fez 40 jogos na temporada passada e foi importante quando Abel não tinha muitas opões no meio-campo. A chegada de Aníbal Moreno e o crescimento de produção de Ríos fizeram com que ele jogasse pouco em 2024 — apenas oito jogos.

Reforço de peso e ataque com muitas opções. Se Endrick está saindo, Abel pode comemorar as recuperações de lesões de Bruno Rodrigues e Dudu. Além disso, Felipe Anderson será jogador da equipe a partir do dia 1º de julho.

Palmeiras dará dias de férias a Felipe Anderson e estreia não será imediata. O meia-atacante está em fim de temporada na Lazio e receberá dias de férias para descansar e fazer sua mudança de volta para o Brasil.

Com todos atletas saudáveis, as opções de Abel para o ataque serão: Bruno Rodrigues, Dudu, Estêvão, Luis Guilherme, Lázaro, Flaco López e Rony. Essa variedade de características no elenco deixa Abel Ferreira "ansioso" para o futuro.