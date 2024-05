Giuliano se iguala a Guilherme e vira artilheiro do Santos em 2024

O meia Giuliano marcou o segundo gol do Santos na vitória diante da Ponte Preta, por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Moisés Lucarelli, pela Série B. Com o tento, o jogador se igualou com Guilherme na artilharia do Peixe em 2024.

Giuliano marcou cinco gols na temporada, sendo dois pela Série B e três pelo Campeonato Paulista, além de ter concedido duas assistências. O meia alcançou os bons números em 12 aparições na temporada.

Além do gol marcado, o camisa 20 se destacou pela alta eficiência nos passes. Segundo o Sofascore, Giuliano, que atuou durante todos os 90 minutos, acertou 44 dos 53 passes que tentou.