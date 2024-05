Zubeldía cita Cano ao falar sobre jovens no São Paulo: 'É um processo'

Luis Zubeldía, do São Paulo, citou o ex-comandado Germán Cano ao falar sobre as oscilações de jovens após o empate sem gols contra o Barcelona-EQU, em jogo válido pela Libertadores na noite desta quinta-feira (16) — os argentinos trabalharam juntos em 2011, quando o goleador do Fluminense começava sua carreira como jogador e o comandante do Tricolor iniciava como técnico.

Passei por isso com Cano, no Lanús. Os atacantes, ás vezes, erram gols e amadurecem depois de um processo. Foi o que passou com Cano, que hoje é um dos maiores goleador do Brasileirão. Perguntem a ele sobre esse processo. Claro que se espera gols dos atacantes, mas é preciso entender que, às vezes, isso não é tudo. O movimento e o espaço que os atacantes podem gerar, como neste caso o Juan, que joga comigo, são coisas boas Luis Zubeldía, em entrevista coletiva

O que mais ele falou?

Empate sem gols. "Claro que sempre que jogamos em casa queremos ganhar, porque há muitos torcedores, queremos ganhar por eles e terminar 1° no grupo. Tivemos chances, mas conversava com minha comissão antes e dizia que a Libertadores e a Sul-Americana funcionam em processos. As diferentes equipes têm diferentes características, às vezes as equipes vão mudando, você precisa jogar por dentro, por fora, sofre muitas faltas... são situações que você pode aproveitar até na bola parada. As equipes vão cortar o jogo. A equipe circulou bem a bola e por alguns momentos estivemos um pouco desesperados, mas às vezes conectamos bem. Isso vai servir muito para o processo da Libertadores."