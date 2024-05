TNT Sports define equipe que vai fazer a final da Champions em Londres

A TNT Sports definiu a equipe de profissionais que serão enviados a Londres para a cobertura in loco da TNT e do streaming Max na final da Champions League, que será realizada no próximo dia 1º de junho no Estádio de Wembley.

A apresentadora Taynah Espinoza, o narrador André Henning e os comentaristas Vitor Sergio Rodrigues e Bruno Formiga viajarão nos próximos dias e se juntarão aos repórteres Arthur Quezada, Tati Mantovani, Fred Caldeira e Marcelo Bechler nos trabalhos.

A final da Champions vai colocar frente a frente os times de Real Madrid e Borussia Dortmund, com o forte apelo de audiência do clube espanhol no Brasil, já que craques brasileiros como Vinicius Júnior e Rodrygo são destaques da equipe merengue.