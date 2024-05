Técnico do São Paulo fala sobre onde Lucas pode ser mais útil sob seu comando

Lucas Moura voltou a atuar pelo São Paulo após mais de um mês nesta quinta-feira, no empate sem gols com o Barcelona de Guayaquil, no Morumbis, pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores.

Recuperado de uma lesão na região posterior da perna esquerda, o camisa 7 tricolor foi acionado no segundo tempo, mas, sem ritmo de jogo, não pôde fazer a diferença e garantir a vitória do São Paulo diante de mais de 50 mil torcedores nas arquibancadas.

Essa foi a primeira vez que Luis Zubeldía contou com Lucas Moura. Quando o treinador argentino chegou ao São Paulo, o atacante ainda estava se recuperando de lesão. Agora, com seu retorno, ele já começa a refletir sobre onde a principal estrela do elenco poderá render mais.