Pela 1ª vez Zubeldía terá semana livre no São Paulo; veja os planos do treinador

O São Paulo só volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Águia de Marabá, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Depois, na outra quarta, terá pela frente o Talleres, novamente em casa, uma verdadeira decisão pela liderança do Grupo B da Libertadores.

"Eu sempre disse que não era uma desculpa não ter tempo para treinar e com jogos a cada três dias. Os jogadores estão bem, estão entendendo certas situações que precisamos administrar com a bola e outros princípios sem a bola também", comentou Zubeldía.

Em sete jogos sob o comando do treinador argentino o São Paulo soma cinco vitórias e dois empates. O time ainda está invicto e com a classificação assegurada às oitavas de final da Libertadores, mas o empate sem gols com o Barcelona de Guayaquil nesta quinta-feira, diante de mais de 50 mil torcedores no Morumbis, acabou tendo um gostinho amargo.

"A expectativa de gol rival foi pouca, a nossa foi grande. O processo de circulação de bola não está tendo muitos problemas. Falta o passe fino que rompe a estrutura defensiva. Nos faltou isso. Talvez mais cruzamentos, mais boladas paradas, essas pequenas coisas que fazem o jogo", concluiu.