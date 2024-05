Por paralisação do Brasileiro, Palmeiras terá semana livre antes de jogo decisivo na Copa do Brasil

A equipe comandada por Abel Ferreira, portanto, terá um tempo do Brasileirão, torneio em que seu desempenho vem oscilando. O clube soma oito pontos e ocupa a nona colocação. Com seis rodadas disputadas, foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O Verdão deve voltar a disputar o Campeonato Brasileiro no dia 2 de junho, contra o Atlético-MG, na Arena MRV.

O Palmeiras vinha de uma sequência dura de jogos e com alguns intervalos curtos entre eles, algo que foi alvo de reclamação para o técnico Abel Ferreira. Agora, a equipe volta a ter mais tempo para trabalhar e para a recuperação dos desfalques. Quando retornar, o time deve ter à disposição os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, e do Aníbal Moreno, tratando de um trauma ocular.

Além disso, a equipe também ganha tempo para recuperar o atacante Endrick, que teve um trauma na coxa direita na partida contra o Del Valle. O jogador faz seus últimos jogos pelo Palmeiras antes de se apresentar à Seleção Brasileira, para a Copa América, e, posteriormente, ao Real Madrid.