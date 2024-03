NBA: Jokic lidera, Nuggets vencem Spurs e retomam liderança no Oeste

"Não acredito que alguém possa fazer o que Nikola faz", afirmou o técnico do Spurs, Gregg Popovich. "Ele é incrível. Fantástico." Além de Jokic, outro destaque do Denver foi Jamal Murray, com 15 pontos e 10 assistências. O líder da Conferência Oeste venceu seu quinto jogo consecutivo e acumula 11 vitórias em suas últimas 12 partidas. O San Antonio amargou a terceira derrota consecutiva.

O jogo desta sexta-feira aconteceu em Austin, no Texas, e estabeleceu o recorde de público para um evento esportivo no Moody Center, com 16.223 pessoas. O time de San Antonio vem jogando nas últimas duas temporadas em Austin para ampliar sua arrecadação. Apesar do sucesso financeiro, o técnico do Nuggets, Michael Malone, demonstrou preocupação com a mudança. "Tem uma sensação de pré-temporada", afirmou o técnico antes do jogo.

Zion Williamson também brilha

Além de Jokic, outro destaque da rodada foi Zion Williamson, do New Orleans Pelicans. Ele comandou seu time na vitória sobre o Los Angeles Clippers por 112 a 104. Os times disputam diretamente posição na Conferência Oeste, e os Pelicans reduziram a vantagem para os rivais. Na quarta colocação, os Clippers têm 42 vitórias e 24 derrotas, contra 40 e 26 da franquia de New Orleans.

Williamson marcou 34 pontos e conseguiu 7 rebotes e 4 assistências. "Só estou tentando avisar meus companheiros: 'Estou aqui. Estou com vocês'", afirmou Williamson. Aos 23 anos, ele sofreu com várias lesões em suas primeiras quatro temporadas na NBA. "É ótimo tê-lo em quadra, jogando tão bem quanto está jogando", disse o técnico dos Pelicans, Willie Green.

O treinador dos Clippers, Tyronn Lue, também ressaltou a boa fase de Williamson. "Ele sempre assume o controle do jogo na reta final", afirmou. Os Clippers chegaram a estar à frente no placar por 100 a 96 faltando poucos minutos para o término do jogo, Williamson comandou a virada e selou a vitória com uma bandeja.