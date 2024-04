Irmão de Jokic agride torcedor em jogo da NBA e será investigado, diz site

Durante o jogo 2 dos playoffs entre Denver Nuggets e Los Angeles Lakers, o irmão de Nikola Jokic agrediu um torcedor na arquibancada e será investigado pela NBA.

O que aconteceu

Em meio à partida dos playoffs da NBA, Strahinja Jokic, irmão do pivô sérvio, se envolveu em uma discussão. O episódio aconteceu na Ball Arena, casa do Denver.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o irmão de Jokic desceu as escadas das arquibancadas e deu um soco no rosto do torcedor. O motivo da briga não foi revelado.