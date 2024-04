Astro da NBA e do 76ers, Joel Embiid revela que está com paralisia de Bell

Imagem: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images

Joel Embiid, jogador do Philadelphia 76ers, revelou que está com paralisia de Bell, um distúrbio que provoca paralisia dos músculos de um dos lados do rosto.

O que aconteceu

Embiid falou sobre o assunto após a vitória diante do New York Knicks, por 125 a 114. Ele disse que a paralisia começou semana passada, antes do jogo contra o Miami Heat.

"Tive enxaquecas muito fortes, mas achei que não era nada", iniciou o jogador durante entrevista coletiva. "Normalmente não gosto de checar, mas por alguma razão acabei precisando falar com alguém", continuou.