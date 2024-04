Ponta Grossa ganha a segunda partida seguida na LBF

Após encerrar o primeiro turno só com derrotas, Ponta Grossa desencantou na Liga de Basquete Feminino (LBF). A equipe paranaense conseguiu a sua segunda vitória seguida na competição, ao vencer o Unisociesc Blumenau fora de casa por 63 a 45 nesta sexta-feira (26). Com o resultado, Ponta Grossa deixa a lanterna da competição e agora está em décimo lugar na classificação geral.

Logo no primeiro tempo, Ponta Grossa conseguiu sair em vantagem no placar, liderando o jogo por cinco pontos no intervalo, com 32 a 27. Dominando os rebotes, a equipe do Paraná foi ampliando a vantagem no segundo tempo, para garantir sua segunda vitória até aqui na LBF. Do outro lado, Blumenau cometeu mais erros, dando chances para as adversárias pontuar.

A pivô Nádia foi a MVP da partida com 24 de eficiência. Ela teve um duplo-duplo para Ponta Grossa com 17 pontos e 12 rebotes. Já a cestinha da noite foi Manuela Rios, que fez 23 pontos. Por Blumenau, o destaque individual do time no jogo foi Mabel Martinez, com 15 pontos e 10 rebotes.