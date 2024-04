LBF: Evelyn comanda vitória do Santo André contra o Sesi Araraquara

O Santo André conquistou sua sétima vitória na Liga de Basquete Feminino (LBF). Na noite desta terça-feira (23), o time do ABC Paulista recebeu o Sesi Araraquara no Ginásio Laís Elena e ganhou a partida por 60 a 52, com uma ótima atuação defensiva. Com o resultado, Santo André subiu para a quarta colocação na classificação geral da LBF.

O Sesi Araraquara começou melhor na partida, com um bom desempenho no garrafão para abrir oito pontos de vantagem. Mas as visitantes caíram de rendimento no segundo quarto, anotando apenas seis pontos. Assim, Santo André assumiu a liderança do placar e foi para o intervalo vencendo por 30 a 27. No segundo tempo, as andreenses conseguiram manter a vantagem no placar e, aproveitando as segundas chances, garantiram a vitória por oito pontos de diferença.

Com 20 de eficiência, Evelyn Larissa foi a MVP da partida com direito a um duplo-duplo: 22 pontos e 12 rebotes, comandando o ataque de Santo André no jogo. Do lado do Sesi Araraquara, Jaqueline foi a cestinha do time com 14 pontos, enquanto a pivô Érika anotou mais um duplo-duplo com 11 pontos e 11 rebotes.