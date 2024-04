LBF: Sesi Araraquara derrota Catanduva e assume segundo lugar

A noite desta quinta-feira (25) foi das equipes visitantes na Liga de Basquete Feminino (LBF). Jogando fora de casa, o Sesi Araraquara derrotou o BAX Catanduva por 88 a 64 para terminar a semana em segundo lugar na classificação geral da LBF. Também jogando longe dos seus domínios, o Unimed Campinas venceu o Pontz/São José por 76 a 67.

O Sesi Araraquara soube usar o seu elenco para vencer o BAX Catanduva. O atual campeão da LBF fez um bom primeiro tempo e foi para o intervalo ganhando o jogo por 46 a 33. Com a vantagem no placar, o técnico João Camargo aproveitou para dar rodagem para suas atletas do banco. O time diminui a intensidade, principalmente na defesa, mas conseguiu manter a vantagem no placar para confirmar a vitória por 88 a 64.

Com 17 de eficiência, Izabela Andrade foi a MVP da partida com 10 pontos e nove rebotes para o Sesi Araraquara. Já a cestinha do time foi Emanuelly Oliveira, que saiu do banco para anotar 16 pontos. Do lado do BAX Catanduva, Bianca Araújo, com 18 pontos, e Bárbara Souza, com 16 pontos e 11 rebotes, foram os destaques da equipe.