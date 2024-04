Derrota dos Lakers e enterrada 'monstra' de Embiid abrem playoffs da NBA

Foi dada a largada para os playoffs da NBA e a rodada com quatro partidas foi marcada pela derrota do Los Angeles Lakers para os atuais campeões Denver Nuggets, além de uma jogada incrível do pivô Joel Embiid, mas que acabou se machucando no lance e não evitou que o Philadelphia 76ers fosse superado pelo New York Knicks.

A rodada de sábado (20) ainda teve a vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Orlando Magic e o Minnesota Timberwolves passando fácil sobre o Phoenix Suns.

O que aconteceu

Abrindo os playoffs, Donovan Mitchell fez 30 pontos e comandou o triunfo dos Cavaliers, que fizeram 97 a 83 para cima do time do Magic, que teve Paolo Banchero com 24 pontos e que sai atrás na série.