São Paulo derrota o Unifacisa e avança às quartas do NBB

No terceiro e decisivo jogo da série de oitavas de final do NBB, o São Paulo venceu o Unifacisa pelo placar de 88 a 82, fora de casa, e se classificou para as quartas da competição nacional. Na busca pelo seu primeiro título do torneio, a equipe da capital paulista irá encarar o Minas Tênis Clube na fase seguinte do mata-mata.

O estadunidense Corderro Bennett terminou como cestinha do Tricolor no confronto com 19 pontos, além de ter anotado seis assistências e cinco rebotes. Outro destaque foi o armador Fischer, autor de 13 pontos e sete assistências e eleito o melhor jogador em quadra. Do lado do Unifacisa, o líder ofensivo foi o veterano André Góes, que acabou com 20 pontos, oito rebotes e sete assistências. As datas dos jogos entre São Paulo e Minas ainda não foram definidas.

O jogo

O Unifacisa começou o confronto com um ótimo ritmo de jogo e abriu oito pontos de vantagem após quatro minutos. Na sequência, o São Paulo se recuperou e encurtou a diferença para apenas uma posse de bola. No fim da primeira parcial, os paraibanos deram uma leve desgarrada do placar e fecharam vencendo por 28 a 23.