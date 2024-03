Liga Europa: Milan aproveita expulsão e bate Slavia; Paquetá marca, e West Ham avança

O Milan não tomou conhecimento do Slavia Praga no confronto das oitavas de final da Liga Europa. Depois de fazer 4 a 2 em Milão, o time italiano voltou a somar os três pontos, desta vez com 3 a 1 na República Checa, nesta quinta-feira, para avançar com 7 a 3 no agregado. Depois de perder na ida, o West Ham contou com gol do brasileiro Lucas Paquetá para revirar a eliminatória com o Freiburg em grande estilo: 5 a 0. No sufoco, Olympique de Marselha e Benfica também se garantiram.

Com vantagem de 4 a 2 conquistada no San Siro, o Milan foi para Praga disposto a administrar a boa vantagem. E viu sua missão facilitada com somente 20 minutos, após a expulsão de Holes, por pisão em Calabria flagrado pelo VAR. Ao mesmo tempo, o time italiano perdeu o goleiro Maignan, com dores.

Com um a mais, o Milan enfim mudou a postura precavida e começou a atacar. E por muito pouco não abriu o marcador com Pulisic, que parou em defesa de Stanek. Logo depois, o goleiro checo fez novo milagre.