Zubeldía foi 'pai' de Flaco López e transformou jogador em camisa 9

Na época em que trabalhavam juntos, Zubeldía disse em entrevista que Flaco tem as características para jogar em uma grande equipe do futebol alemão: "Eu acredito que qualquer time da Alemanha que o observe já vai contratá-lo, porque ele [Flaco López] tem um poder físico extraordinário e um jeito tremendo de cabecear. Eu o vejo com características para um grande clube da Alemanha".

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.