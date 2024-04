Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasileirão

O Cruzeiro recebe o Vitória às 16h (de Brasília) deste domingo (28), no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida será transmitida pela TV Globo (MG e BA) e pelo Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Cruzeiro tem quatro pontos e aparece no início da segunda parte da tabela. No entanto, a equipe comanda por Fernando Seabra foi derrotada por 3 a 0 no clássico contra o Atlético na última rodada.