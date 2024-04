PVC de domingo - O Brasileirão sobrevive ao descrédito que ele mesmo criou

E, mesmo assim, o futebol sobrevive.

Seis dos primeiros 29 jogos de Brasileirão tiveram mais de 30 ml espectadores. Pior do que no ano passado, melhor do que todos os outros anos dos pontos corridos.

Sem trabalho de marketing nenhum e com dirigentes cuspindo no próprio produto que organizam, o futebol vive. Hoje, haverá Maracanã com mais de 40 mil para ver o jogo contra o Botafogo. A Neo Química Arena terá gritos de Timão ÊÔ e protestos contra o Fluminense. A torcida do Vitória já foi em grande número contra Palmeiras e Bahia e repetirá contra o Cruzeiro.

O contraste é gigantesco.

O público real está no estádio.

O virtual diz que não acredita nem em Textor nem no Brasileirão.