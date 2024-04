Jogadores do Vasco tentaram convencer Ramón Díaz a não sair do clube

A decisão de Ramón Díaz de sair do Vasco causou surpresa e lamentação entre jogadores, que tentaram fazer o treinador mudar de ideia no vestiário.

O que aconteceu

Ramón Díaz tomou a decisão de sair do Vasco logo após a goleada por 4 a 0 para o Criciúma. O técnico, então, reuniu o departamento de futebol no vestiário.

Após comunicar sua decisão, lideranças tentaram convencê-lo a ficar. O treinador e, principalmente, seu filho e auxiliar, Emiliano, tinham boa relação com o grupo e convívio de amizade fora de campo com os estrangeiros, principalmente Vegetti e Medel. Além do elenco, estavam presentes funcionários e integrantes da diretoria.