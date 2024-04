São Paulo: Em 1º mês, Zubeldía deve ter cerca de dez treinos completos

O padrão Tricolor é um treino apenas para os não relacionados no dia após o jogo. No dia seguinte, a programação varia de acordo com a distância do próximo jogo, podendo ser um regenerativo para os titulares ou um treino completo.

Dessa maneira, Zubeldía teve seu primeiro treino completo no dia 24, em solo equatoriano. Depois disso, a tendência é de mais nove ou dez trabalhos com elenco todo à disposição, sempre no mínimo dois dias após jogos.

Apresentado no último dia 22, Zubeldía chegou às vésperas de viagens longas para o Equador, para o Pará e para o Chile. O Tricolor tem pela frente o Barcelona (EQU) na Libertadores, o Águia de Marabá-PA na Copa do Brasil e o Cobresal (CHI) no torneio continental.

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.