Tottenham x Arsenal: onde assistir ao vivo o jogo da 34ª rodada do Inglês

O Tottenham enfrenta o Arsenal no New Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres, na Inglaterra, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será realizado neste domingo (28), às 10h (de Brasília).

A partida terá transmissão da ESPN (TV Fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL também acompanha o confronto em tempo real.

O Tottenham luta por uma vaga na Liga dos Campeões, e por isso a vitória é importante para que ele consiga uma vaga no G4.