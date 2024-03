Botafogo encara Fluminense em última cartada para avançar no Carioca

Na quinta-feira, o Fluminense conquistou mais um título inédito ao vencer a LDU por 2 a 0 no Maracanã e faturar a Recopa, mesmo com um jogador a menos nos minutos finais, revertendo a derrota por 1 a 0 em Quito. O time finalmente enterrou um dos seus maiores fantasmas, já que havia perdido dois títulos para a LDU: Libertadores, em 2008, e Sul-Americana, em 2009.

Fernando Diniz não deve entrar com um time totalmente reserva, mas pode começar com alguns titulares no banco de reservas por conta do desgaste físico. Marcelo, por exemplo, que jogou no sacrifício, com dores no tendão, deve ser poupado. Diogo Barbosa segue como titular na lateral-esquerda.

Na outra lateral, Guga pode ganhar nova chance na vaga de Samuel Xavier. No meio-campo, Renato Augusto é opção para começar, deixando Ganso no banco. No ataque, John Kennedy e Douglas Costa são opções para revezamento.

O Botafogo ao menos chega com confiança elevada após golear o Aurora, da Bolívia, por 6 a 0, na última quarta-feira, garantindo classificação à terceira fase da Copa Libertadores da América, última antes da fase de grupos. O time carioca duelará por uma vaga com o Red Bull Bragantino.

Ainda à procura de um treinador, o Botafogo segue com comando do auxiliar Fábio Matias. Os jogos contra o Red Bull Bragantino foram marcados para as duas próximas quartas-feiras. Mesmo assim, precisará ir com força máxima para o clássico.

Assim, deve manter a base que goleou o Aurora, contando com o retorno do volante Marlon Freitas, que não jogou no meio de semana por conta da morte de um familiar. Na lateral-esquerda, Hugo e Marçal vêm disputando posição.