Corinthians estreia na Copa do Brasil contra rival que quase o eliminou há 19 anos

O treinador português não terá Yuri Alberto, que fraturou uma de suas costelas no dérbi. Também continua sem poder escalar Pedro Raul. Por isso, sem seus dois centroavantes, Oliveira terá de improvisar no comando do ataque. As opções são o garoto Arthur Sousa, destaque na Copinha, ou o experiente Pedro Henrique, recém-chegado ao clube.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Cássio não tem presença certa no duelo. O veterano goleiro sofre um trauma no quadril no clássico do domingo e foi reavaliado nos últimos dias. Ele participou parcialmente do treino anterior à partida, mas é improvável que jogue.

Trata-se de um jogo único no qual o Corinthians, por estar mais bem posicionado no ranking da CBF, tem a vantagem do empate para se classificar. O Cianorte, portanto, tem de vencer para se classificar e protagonizar uma zebra na competição.

As duas primeiras fases vão garantir 20 classificados que se juntarão a Athletico-PR, Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino e o atual campeão São Paulo, representantes do País na Copa Libertadores, além de Ceará, campeão da Copa do Nordeste, Goiás, campeão da Copa Verde, e Vitória, que conquistou o título da Série B.

O campeão da edição de 2024 da Copa do Brasil vai ganhar R$ 95 milhões em premiações. O São Paulo, atual vencedor, recebeu R$ 88,7 milhões acumulativo até o fim do torneio de 2023.

OUTRO JOGO