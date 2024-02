Corinthians acerta renovação com volante eleito craque da Copinha 2024

Durante a Copinha, Breno Bidon participou de nove jogos, com um gol e duas assistências. Integrado ao elenco profissional, ele ainda não fez a sua estreia no time principal.

No momento, o Corinthians foca na sua estreia na Copa do Brasil. Com a vantagem do empate, o Timão encara o Cianorte, nessa quinta-feira, às 20h (de Brasília), fora de casa.