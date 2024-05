Topuria projeta superluta com McGregor após defender título contra Holloway

Atual campeão dos pesos-penas (66 kg) do UFC, Ilia Topuria traça planos ambiciosos para o seu futuro na organização. Em entrevista ao 'Sportskeeda', o georgiano citou dois dos maiores astros do Ultimate como seus próximos alvos dentro do octógono mais famoso do mundo.

Na projeção de Topuria, o havaiano - ex-campeão da divisão até 66 kg e recém-coroado como novo dono do cinturão 'BMF' (mais durão) - seria o próximo da fila, em disputa com o título dos penas em jogo. Na sequência, o georgiano não esconde seu desejo de enfrentar McGregor, principal astro do UFC.

"Eu espero defender o cinturão contra Max Holloway, e depois eu quero lutar com Conor McGregor, tomara. Se ele (McGregor) ganhar sua próxima luta, essa é a luta que estou procurando. Espero que aconteça. Vai ser a maior luta na história do MMA. O maior (vendedor de) ingresso, maior pay-per-view, maior tudo. Nós vamos ter tipo 80 mil pessoas assistindo a luta na arena", projetou Topuria.