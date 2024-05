McGregor revela negociação para renovar contrato com o UFC e cronograma para 2024

Sem lutar desde 2021, quando sofreu uma grave lesão na perna e derrota para Dustin Poirier, Conor McGregor, enfim, voltará a competir. Em junho, em Las Vegas (EUA), o ex-campeão do UFC encara Michael Chandler e se mostra disposto a recuperar o tempo perdido longe do octógono. Tanto que 'Notorious' faz revelações importantes a respeito do futuro de sua carreira.

Com o longo período de inatividade, parte dos fãs defende a ideia que o irlandês vai se aposentar do MMA após lutar contra 'Iron'. Mas, em live feita pela empresa 'Duelbits', McGregor fez questão de deixar claro sua vontade de seguir competindo em alto nível. Inclusive, 'Notorious' tranquiliza seus fãs que desejam vê-lo seguir no esporte ao detalhar que, mesmo com contrato em vigor com o UFC, já conversa com a liga para prolongar seu vínculo. Empolgado com o futuro, Conor reforça sua intenção de competir com frequência na atual temporada.

"29 de junho, 5 de setembro e depois dezembro. Três lutas este ano. Agora, vou dizer isso, se Deus quiser, porque a vida me mostrou algo diferente algumas vezes, com lesões e a loucura que acontece. Por favor, Deus, três lutas. 29 de junho, 5 de setembro, e algo saboroso em dezembro, no final do ano. Tenho duas lutas restantes no meu contrato com o UFC. Atualmente, estamos em fase de negociação com o UFC. Veremos o que acontece. Estou feliz por conseguir uma luta neste ano. Muito feliz mesmo. Então, imediatamente, voltarei em setembro. A Esfera está acontecendo, estamos procurando adversários para isso", declarou o atleta.