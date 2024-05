Campeão, Edwards desdenha do trash talk de Belal e promete surra no UFC Manchester

Em julho, Leon Edwards, campeão dos meio-médios (77 kg) do UFC, vai atuar em casa, em Manchester (ING), e visa fazer bonito. Diante dos seus fãs, o britânico colocará o cinturão da categoria em jogo pela terceira vez, contra Belal Muhammad, e não parece preocupado com o que o rival tem a lhe oferecer em combate.

Dono de uma sequência invicta de dez lutas (nove vitórias e um 'no contest'), o americano demorou para conseguir disputar o cinturão do UFC, acusou 'Rocky' de dificultar a realização do duelo e passou a provocá-lo nas redes sociais, jurando destruí-lo no octógono. Em resposta, Edwards, em entrevista ao site 'MMA Fighting', fez pouco caso de Belal ao rir do 'trash talk' e das ameaças. Confiante após consolidar seu reinado no peso contra Kamaru Usman e Colby Covington, o britânico promete castigar o desafeto e encerrar a rivalidade de uma vez por todas.

"Quando Belal fez isso com alguém? Ele está apenas falando. Vou deixá-lo falar e fazer seus memes e tweets, mas todo mundo sabe que ele não está no meu nível. Esses são apenas os fatos. Ele melhorou. Eu também. O jogo tem níveis e realmente acredito que estou níveis acima dele. Em julho, vou mostrar isso. Preciso finalizar. Sinto que qualquer coisa que não seja nocaute ou finalização não é suficiente. Toda essa m*** que esse cara falou, ele merece uma surra. Sinto que ele vai levar uma surra. Nunca perdi uma luta no Reino Unido, em casa. Trago essa confiança comigo e de ser campeão. Ele pode melhorar o quanto quiser, mas é muito fácil de acertar. A cabeça dele está bem ali. Ele vai levar muitos golpes. Quero acabar com ele", declarou o atleta.