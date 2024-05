Mudança de cenário! Tyson Fury surge como azarão para possível revanche com Usyk no boxe

Um dos maiores pugilistas da história da categoria dos pesos-pesados, Tyson Fury, até então invicto no boxe, despontava como favorito para o confronto diante de Oleksandr Usyk, disputado no último sábado (18). Mas após ser derrotado na decisão dividida pelo oponente ucraniano e perder sua invencibilidade nos ringues, 'The Gypsy King' viu o cenário mudar completamente.

Isso porque na opinião dos fãs da nobre arte Fury passou a ser o azarão para o embate, em caso de uma revanche imediata. De acordo com o site especializado 'BetOnline.ag', o pugilista inglês surge com a 'odd' (probabilidade) +160, o que significa que o torcedor que apostar R$ 100 em um triunfo de Tyson lucraria R$ 160 caso acertasse a previsão. Já Usyk desponta com a 'odd' -200. Sendo assim, para embolsar R$ 100 na possível vitória do ucraniano, o fã teria que investir uma quantia prévia de R$ 200.

Cláusula para revanche imediata

Logo após o anúncio do resultado da luta, ainda no ringue, Fury contestou a decisão dos juízes e pediu por uma revanche imediata contra Usyk. De acordo com Frank Warren, promotor de boxe e representante do pugilista inglês, há uma cláusula contratual que garante uma segunda luta - da qual Tyson pretende fazer uso. De olho em dar o troco em Oleksandr, o gigante inglês já projeta inclusive para outubro o eventual novo encontro entre os dois.