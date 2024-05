The Rock surpreende por semelhança com ex-campeão do UFC em gravação de filme; veja

Uma das maiores estrelas de Hollywood na atualidade, Dwayne Johnson já iniciou seus treinamentos para interpretar o ex-lutador Mark Kerr no cinema. E a primeira imagem do ator já caracterizado como o bicampeão do torneio peso-pesado do UFC viralizou rapidamente na internet. No registro, 'The Rock', como é conhecido, surpreende com tamanha semelhança física comparado ao veterano dos esportes de combate (veja abaixo ou clique aqui).

A prévia da transformação certeira de The Rock foi disponibilizada pela 'A24', estúdio que produz o filme 'The Smashing Machine'. O título do longa foi baseado na alcunha que Mark Kerr recebeu em seus tempos áureos. Ainda não há data de lançamento para a trama, mas a tendência é que a obra chegue aos cinemas em 2025.

"Primeira espiada em 'The Smashing Machine', do diretor Benny Safdie's, estrelando The Rock e Emily Blunt", escreveu o perfil da 'A24' ao revelar a imagem que viralizou rapidamente entre os fãs.