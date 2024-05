Doações da pesagem do UFC Rio serão enviadas para vítimas de tragédia no Rio Grande do Sul

Historicamente, sempre que visita o Brasil para sediar eventos no país, o Ultimate realiza campanhas sociais que permitem que os torcedores locais troquem ingressos para a pesagem cerimonial dos cards por doações, como alimentos. E no UFC Rio não foi diferente. Entretanto, os mantimentos arrecadados na última sexta-feira (3) não serão doados para instituições sociais sediadas na 'Cidade Maravilhosa', como programado, e sim destinados para as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul.

As doações arrecadadas na pesagem cerimonial irão, com o apoio logístico do 'RioSolidário', para a prefeitura de Canoas (RS). De lá, os alimentos serão distribuídos para as famílias do município, um dos mais afetados do estado pelas enchentes. De acordo com o site 'G1', o número de óbitos nos últimos dias já subiu para 95. Além disso, são 131 desaparecidos e 372 feridos pelos temporais que atingem o Rio Grande do Sul. A estimativa é de que mais de 1,4 milhões de pessoas foram atingidas pelas fortes chuvas.

"O UFC realiza campanhas sociais para as pesagens em todos os eventos no Brasil desde 2014 e já arrecadamos mais de 87 toneladas de alimentos nestes 10 anos. Em conversas neste fim de semana com as instituições sociais que seriam atendidas no UFC 301, chegamos à conclusão de que era urgente ajudarmos o Sul e juntos decidimos fazer essa mudança na campanha da pesagem. Esperamos que essa atitude inspire também nossos fãs a doar e ajudar como possível as famílias atingidas por essa tragédia", disse Eduardo Galetti, Vice-presidente Sênior do UFC na América Latina.